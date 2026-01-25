Gabriel Fuentes em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Sem espaço no Fluminense, Fuentes recebe sondagens e prioriza seguir no Brasil
Lateral, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2028
Fluminense divulga relacionados para o Fla-Flu da quarta rodada do Carioca
Tricolor encara o Flamengo neste domingo (25), às 18h, no Maracanã
Zubeldía celebra retorno ao Fluminense e elogia comissão técnica: 'Muita gente trabalhando'
Treinador argentino estava afastado por causa de um procedimento médico
Após recusar oferta do Boca, Fluminense planeja dar aumento a Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Canobbio mantém sonho de disputar Copa do Mundo e fala sobre Fla-Flu: 'É diferente'
Atacante uruguaio também lembrou de pênalti perdido contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil 2025
Fluminense libera Keno para rival do Brasileirão
Contrato do jogador será válido até dezembro
