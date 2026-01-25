Gabriel Fuentes em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 25/01/2026 19:20

Rio - Sem espaço no elenco do Fluminense, Gabriel Fuentes, de 28 anos, segue aguardando uma proposta para mudar de ares. De acordo com informações do jornalista Gabriel Amaral, o colombiano prioriza uma permanência no futebol brasileiro.

O lateral-esquerdo recebeu sondagens de dois clubes da Série A e também de equipes da Segundona, porém, não houve propostas. Uma das dificuldades enfrentadas pelo estafe do lateral é a possibilidade de redução de estrangeiros na Série A ainda neste ano.

Gabriel Fuentes tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. O clube das Laranjeiras contratou o colombiano em setembro de 2024 por algo em torno de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação da época), junto ao Júnior Barranquilla.

O colombiano perdeu espaço no ano passado, depois de um bom começo de ano. Com a chegada de Guilherme Arana, Fuentes deve ter ainda menos chances, caso continue no Fluminense.