Hinestroza chega ao Rio para oficializar contratação
Diniz comemora vitória sem sofrer gols e exalta qualidade de Andrés Gómez: 'Muito talento'
Vasco derrotou o Boavista por 3 a 0 pelo Carioca
Memes! Torcedores do Fluminense celebram vitória em clássico contra o Flamengo
Tricolor venceu com gols de Serna e John Kennedy no Maracanã
Filipe Luís vê clássico equilibrado e rechaça pânico com rebaixamento no Carioca
Flamengo foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã
Andrés Gómez explica golaço e celebra 'colônia colombiana' no Vasco
Atacante foi um dos destaques da vitória sobre o Boavista
Com dois de Pumita e golaço de Andrés Gómez, Vasco derrota o Boavista em Bacaxá
Cruz-Maltino chegou aos sete pontos no Campeonato Carioca
