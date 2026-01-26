Publicado 26/01/2026 00:00

Hinestroza, novo reforço do Vasco, chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de ontem para realizar exames médicos e assinar contrato. O Cruzmaltino anunciou nas redes sociais o desembarque do atacante, que posou com a nova camisa.

O colombiano mostrou que, pelo menos no idioma, a adaptação será fácil. No aeroporto, o atacante caprichou no português para falar sobre o papel do técnico Fernando Diniz na negociação. E tudo começou com uma 'forcinha' de outra contratação do Gigante neste ano, Johan Rojas.

"Estou muito feliz de chegar a esta cidade e vestir uma camisa tão bonita como a do Vasco. Tudo começou com um amigo meu, o Rojas. Ele me mandou uma mensagem dizendo que o professor (Diniz) queria falar comigo. O técnico me ligou e e isso foi bom. Fiquei muito confiante, porque acho importante saber o que técnico vê em você. Isso foi determinante", contou.

Para fechar a contratação, o Vasco topou pagar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Para honrar o investimento, Hinestroza prometeu muito empenho.