Jogo foi disputado no Pacaembu - Marco Galvão / Cruzeiro

Jogo foi disputado no PacaembuMarco Galvão / Cruzeiro

Publicado 25/01/2026 13:06

É bicampeão! O Cruzeiro conquistou a Copa São Paulo de Futebol Jr., o maior torneio de categorias de base do país, na manhã deste domingo (25), ao vencer o São Paulo por 2 a 1 na final, disputada no Pacaembu. William e Gustavinho marcaram para o clube mineiro, enquanto Isac fez para a equipe paulista.

O jogo começou agitado, com boas chances para os dois lados. No entanto, foi o Cruzeiro que abriu o placar, logo aos sete minutos. Em cobrança de escanteio, a bola passou pelo goleiro são-paulino João Pedro e encontrou William para cabecear ao fundo da rede e abrir o placar.

Depois de outras finalizações, o jogo começou a ficar mais quente, com faltas e princípios de confusão entre os atletas. O Tricolor Paulista conseguiu empatar pouco antes do intervalo, aos 47 minutos. Após cruzamento na área cruzeirense, Gustavo Santana desvia a bola, que sobra para Isac encher o pé e empatar. O gol foi validado após revisão do VAR.

Apenas aos 28 minutos da etapa final, o Cruzeiro voltou à frente no placar. Gustavinho recebeu fora da área e arriscou o chute. A bola bateu na trave e, depois, nas costas do goleiro João Pedro.

O Cruzeiro fez uma campanha 100%, vencendo todos os jogos, e impediu o bicampeonato consecutivo do São Paulo, que havia conquistado o torneio, apelidado de Copinha, em 2005. Já o clube mineiro havia vencido a competição em 2007.