Lucas Paquetá celebra gol pelo West HamPaul Ellis / AFP

Publicado 25/01/2026 11:36

Rio — O Flamengo e o West Ham chegaram a um acordo financeiro pelo meia Lucas Paquetá. Após semanas de negociações, o clube inglês concordou com a venda por 41,250 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos, sem a inclusão de bônus por metas. A informação é do "ge".



Agora, as discussões são sobre a forma de pagamento. O Rubro-Negro quer parcelar em três anos, enquanto os europeus desejam receber em 18 meses, ou seja, um ano e meio.

Ambos os times já iniciaram as conversas para encontrar uma solução, mas há otimismo que o consenso seja de dois anos a dois anos e meio. Conforme partes envolvidas na negociação, tudo deve ser resolvido até o meio da próxima semana.



Quando houver uma definição pela forma de pagamento, Paquetá poderá voltar de imediato ao Brasil. A comissão de Filipe Luís e o staff do meia desejam que ele esteja disponível para a Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, no próximo domingo (1º), em Brasília.

A postura de Paquetá em não voltar a jogar pelo West Ham e o desempenho da equipe, que venceu os seus últimos três jogos sem a presença do atleta, favoreceram as conversas.



Em meio às conversas, o Flamengo entra em campo contra o Fluminense neste domingo (25), às 18h, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.