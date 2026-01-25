Endrick com a camisa do Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 25/01/2026 19:50

França - Autor de três gols na goleada do Lyon sobre o Metz, o atacante Endrick, de 19 anos, celebrou a marca que foi inédita na sua carreira como profissional. O brasileiro foi o grande destaque da vitória forada de casa por 5 a 2 pelo Campeonato Francês.

"Esse foi o primeiro hat trick da minha vida. Estou muito feliz, de verdade. Foi uma partida incrível. Guardarei a bola desse jogo na minha casa. É um dia incrível na minha vida", disse em conversa com canal oficial da Ligue 1.

Em seu terceiro jogo pelo Lyon, Endrick já anotou quatro gols. O brasileiro festejou o ótimo início com a nova equipe e projetou mais momentos felizes no futebol francês.

"Esse é só o começo. As pessoas sempre me falaram que o Lyon era uma ótima equipe e que eu deveria vir jogar aqui, e a verdade é que o time é, sim, muito bom", finalizou.