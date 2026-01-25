Endrick com a camisa do LyonDivulgação / Lyon
Endrick celebra 'dia incrível' e promete grande passagem pelo Lyon: 'Só o começo'
Atacante, de 19 anos, anotou três gols contra o Metz
Sem espaço no Fluminense, Fuentes recebe sondagens e prioriza seguir no Brasil
Lateral, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2028
Remo anuncia saída de Marcos Braz da função de executivo de futebol
Dirigente, de 54 anos, estava no clube desde junho
Clássico entre Fluminense e Flamengo é interrompido por forte temporal no Maracanã
Partida tinha apenas nove minutos quando foi paralisada pela arbitragem
Fluminense e Flamengo terão equipes mistas em clássico deste domingo
Equipes se enfrentam às 18h (de Brasília) pelo Carioca
Presidente do Botafogo reforça confiança em John Textor: 'Fez coisas maravilhosas'
João Paulo Magalhães Lins abordou situação delicada do Alvinegro
