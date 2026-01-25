Endrick anotou três gols pelo Lyon - Divulgação / Lyon

Endrick anotou três gols pelo LyonDivulgação / Lyon

Publicado 25/01/2026 16:04

França - O começo de Endrick no Lyon tem sido espetacular. Depois de anotar um gol da estreia, o atacante, de 19 anos, marcou três vezes neste domingo na goleada da sua equipe por 5 a 2 sobre o Metz, em partida fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Foi a primeira vez que ele conseguiu um "hat-trick" como profissional.

A partida foi a terceira do brasileiro pelo novo clube. Endrick abriu o placar aos 11 minutos para o Lyon. Depois, Kluivert ampliou e Morton marcou o terceiro para os visitantes. O primeiro tempo teve ainda mais dois gols. Kouao diminuiu para o Metz aos 34, minutos, e nos acréscimos novamente o ex-atacante do Palmeiras voltou a anotar um gol para o Lyon.

O segundo tempo foi menos movimentado. Diallo descontou, mas Endrick converteu a sua cobrança de pênalti aos 42 minutos do segundo tempo. No total, ele entrou em campo em três partidas e deixou a sua marca em quatro oportunidades pelo Lyon.

Endrick foi emprestado ao clube francês até o fim da temporada. O objetivo do acordo foi para que o brasileiro, que pertence ao Real Madrid, tivesse mais oportunidades e conseguisse ir para a Copa do Mundo em junho.