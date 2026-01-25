Estêvão, à esquerda, e João Pedro, no centro, comemoram gol do Chelsea neste domingo (25)Divulgação / Chelsea
O resultado positivo recolocou provisoriamente o time azul no G4 da Premier League, com 37 pontos. Embora tenha ganhado uma posição do Liverpool, o Chelsea poderá perder uma colocação caso o Manchester United derrote o líder Arsenal, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo. O atual campeão da Copa da Inglaterra permanece com 28, na parte de baixo da tabela.
Quando os donos da casa atacavam com os 10 jogadores de linha à frente do meio de campo, Estêvão aproveitou um recuo mal feito de Canvot, partiu em velocidade do meio de campo e bateu cruzado na saída de Henderson para abrir o placar para o Chelsea. O ex-palmeirense quase marcou o segundo em jogada semelhante no fim do primeiro tempo, mas chutou para fora - falhou ao não acionar João Pedro na área.
A distância no marcador e a expulsão de Wharton, aos 27 minutos, praticamente minou a reação do Crystal Palace - Richards chegou a descontar, de cabeça, no fim. O técnico Liam Rosenior aproveitou para promover mudanças no Chelsea, que reduziu o ritmo, e preservar seus titulares para o jogo com o Napoli, na quarta-feira (28), pela Champions League.
