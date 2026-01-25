Estêvão, à esquerda, e João Pedro, no centro, comemoram gol do Chelsea neste domingo (25) - Divulgação / Chelsea

Publicado 25/01/2026 13:20 | Atualizado 25/01/2026 13:22

Com show de seus atacantes brasileiros, o Chelsea aproveitou a péssima fase do Crystal Palace, que não vence há 11 jogos, e levou a melhor por 3 a 1, neste domingo, no Selhurst Park, em Londres. Estêvão abriu o placar no primeiro tempo e deu o passe para João Pedro anotar o segundo no início da etapa final. Andrey Santos também foi titular.



O resultado positivo recolocou provisoriamente o time azul no G4 da Premier League, com 37 pontos. Embora tenha ganhado uma posição do Liverpool, o Chelsea poderá perder uma colocação caso o Manchester United derrote o líder Arsenal, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo. O atual campeão da Copa da Inglaterra permanece com 28, na parte de baixo da tabela.

Disposto a encerrar uma incômoda sequência de seis derrotas e quatro empates, o Palace partiu para cima no início da partida e o goleiro Sánchez salvou com o pé a finalização certeira de Mateta ainda no início - Sarr perdeu outra chance de inaugurar o placar para os anfitriões ao desviar para fora uma jogada na pequena área.



Quando os donos da casa atacavam com os 10 jogadores de linha à frente do meio de campo, Estêvão aproveitou um recuo mal feito de Canvot, partiu em velocidade do meio de campo e bateu cruzado na saída de Henderson para abrir o placar para o Chelsea. O ex-palmeirense quase marcou o segundo em jogada semelhante no fim do primeiro tempo, mas chutou para fora - falhou ao não acionar João Pedro na área.

Logo nos primeiro minutos da etapa complementar, o jovem de 18 anos se redimiu: tabelou com João Pedro e, com um ótimo passe de efeito, deixou o conterrâneo na cara de Henderson para bater forte e ampliar a vantagem. Aos 18, logo após Henderson trabalhar para impedir outro gol de Estêvão, Enzo Fernández fez o terceiro em cobrança de pênalti.



A distância no marcador e a expulsão de Wharton, aos 27 minutos, praticamente minou a reação do Crystal Palace - Richards chegou a descontar, de cabeça, no fim. O técnico Liam Rosenior aproveitou para promover mudanças no Chelsea, que reduziu o ritmo, e preservar seus titulares para o jogo com o Napoli, na quarta-feira (28), pela Champions League.