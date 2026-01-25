Martín Anselmi em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Na vitória do Botafogo em cima do Bangu, Bastos não foi relacionado. No duelo contra o Volta Redonda, o jogador ficou no banco. O treinador Martín Anselmi abriu o jogo sobre a ausência do zagueiro.





"Bastos teve uma recaída, uma recidiva, ainda tem dor, é claro que treinar forte, treinar no campo sintético… Temos que aprender junto com o jogador como administrar essas cargas para que ele possa estar no jogo fresco", disse o técnico.

“Temos que fazer um trabalho personalizado com ele para que ele consiga ir evoluindo semana a semana e que não aconteça o que aconteceu agora. Por querer estar, terminou um pouco mais carregado. Não se machucou de novo, nada grave, simplesmente temos que regular essa carga para que ele consiga equilibrar e voltar da lesão”, completou o treinador.



