Santi Rodríguez, na partida entre Botafogo e Bangu, neste domingo (25), no estádio Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
"O gol foi um pouco feio, o goleiro ajudou um pouco [risos]. Não deu para comemorar muito, mas o importante é que ajudou para começar a vitória. Fico feliz", afirmou, em entrevista após a partida.
Escalado pela primeira vez de titular com o técnico Martín Anselmi, Santi também explicou que já teve um treinador que orientava as cobranças nesse estilo. O chute foi no canto do goleiro Bruno, que acabou aceitando, e abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo.
"Tenho um [gol] que foi muito parecido, vou mostrar depois. O goleiro me ajudou um pouco. Desde que eu estava na seleção juvenil, tinha um treinador que sempre me recomendava que, desse lado, batesse do lado do goleiro, e essa foi a ideia. Talvez não tenha sido bem executado, mas foi gol e isso é o importante. Tive sorte que não estava o Alex (Telles) também, porque ele que bateria. Então, acredito que tenho que melhorar a batida, mas foi gol."
