Santi Rodríguez, na partida entre Botafogo e Bangu, neste domingo (25), no estádio Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/01/2026 09:27

Rio — O meia-atacante Santi Rodríguez foi um dos destaques na vitória do Botafogo contra o Bangu por 2 a 0 na noite deste sábado (24), no estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, ao marcar um gol de falta. O atleta, no entanto, brincou que a cobrança foi "feia", mas mesmo assim, celebrou a vitória.



"O gol foi um pouco feio, o goleiro ajudou um pouco [risos]. Não deu para comemorar muito, mas o importante é que ajudou para começar a vitória. Fico feliz", afirmou, em entrevista após a partida.

Escalado pela primeira vez de titular com o técnico Martín Anselmi, Santi também explicou que já teve um treinador que orientava as cobranças nesse estilo. O chute foi no canto do goleiro Bruno, que acabou aceitando, e abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo.



Escalado pela primeira vez de titular com o técnico Martín Anselmi, Santi também explicou que já teve um treinador que orientava as cobranças nesse estilo. O chute foi no canto do goleiro Bruno, que acabou aceitando, e abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo.



"Tenho um [gol] que foi muito parecido, vou mostrar depois. O goleiro me ajudou um pouco. Desde que eu estava na seleção juvenil, tinha um treinador que sempre me recomendava que, desse lado, batesse do lado do goleiro, e essa foi a ideia. Talvez não tenha sido bem executado, mas foi gol e isso é o importante. Tive sorte que não estava o Alex (Telles) também, porque ele que bateria. Então, acredito que tenho que melhorar a batida, mas foi gol."

Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos e está na liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O Alvinegro volta aos gramados na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela estreia do Campeonato Brasileiro.