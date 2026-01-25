Messi é atração em LimaReprodução
Mesmo contando com nomes como Rodrigo de Paul, Luis Suárez e Facundo Mura, reforço recém-chegado do Racing, a equipe comandada por Javier Mascherano foi dominada no primeiro tempo e mostrou um futebol longe de encher os olhos. Neste giro de pré-temporada, a equipe da Flórida ainda enfrentará o Nacional de Medellín, na Colômbia, no sábado (31), o Barcelona de Guayaquil, em 7 de fevereiro, no Equador, e o também equatoriano Independiente del Valle, em Porto Rico, no dia 13.
Em clima de festa, Messi autografou uma camisa para Pol Deportes, o garoto de 15 anos que viralizou no ano passado ao narrar a final da Copa Libertadores do alto de uma montanha em Lima, e trocou camisa com o ponta argentino Alan Cantero, que tem uma imagem do ídolo tatuada na perna direita, emocionando o conterrâneo.
A vitória pouco ameniza a fase turbulenta do Alianza, que recentemente afastou três jogadores - Miguel Trauco, Carlos Zambrano e Sergio Peña - acusados de abusar sexualmente de uma jovem argentina em um hotel em Montevidéu, no Uruguai, onde a equipe peruana realizou a pré-temporada.
