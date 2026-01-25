Messi é atração em Lima - Reprodução

Messi é atração em LimaReprodução

Publicado 25/01/2026 12:43

Quase 30 mil fãs peruanos encheram o Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, para ver Lionel Messi no início da turnê latino-americana do Inter Miami, que se prepara para a buscar o bicampeonato da MLS (Major League Soccer), mas viram o ídolo mundial ser ofuscado por outra estrela local, Paolo Guerrero, ex-jogador do Corinthians e do Flamengo.

Guerrero, 42 anos, foi mais efetivo que o argentino de 38 anos em frente à meta e, embora tenha desperdiçado outras oportunidades, marcou dois gols do Alianza Lima na vitória por 3 a 0 sobre a equipe americana. Luis Ramos fechou o placar para os anfitriões na etapa final.

Contra o Alianza, Messi jogou 60 minutos sem se esforçar muito, mas mostrou seu talento em algumas jogadas. O camisa 10 pretende analisar seu ritmo e seu desempenho neste início de temporada para avaliar se terá condições de defender a Argentina na Copa do Mundo que será realizada em junho.



Mesmo contando com nomes como Rodrigo de Paul, Luis Suárez e Facundo Mura, reforço recém-chegado do Racing, a equipe comandada por Javier Mascherano foi dominada no primeiro tempo e mostrou um futebol longe de encher os olhos. Neste giro de pré-temporada, a equipe da Flórida ainda enfrentará o Nacional de Medellín, na Colômbia, no sábado (31), o Barcelona de Guayaquil, em 7 de fevereiro, no Equador, e o também equatoriano Independiente del Valle, em Porto Rico, no dia 13.



Em clima de festa, Messi autografou uma camisa para Pol Deportes, o garoto de 15 anos que viralizou no ano passado ao narrar a final da Copa Libertadores do alto de uma montanha em Lima, e trocou camisa com o ponta argentino Alan Cantero, que tem uma imagem do ídolo tatuada na perna direita, emocionando o conterrâneo.



A vitória pouco ameniza a fase turbulenta do Alianza, que recentemente afastou três jogadores - Miguel Trauco, Carlos Zambrano e Sergio Peña - acusados de abusar sexualmente de uma jovem argentina em um hotel em Montevidéu, no Uruguai, onde a equipe peruana realizou a pré-temporada.