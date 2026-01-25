Carlos Alcaraz, durante partida contra o americano Tommy PaulIzhar Khan / AFP
Uma das lacunas no currículo do tenista número 1 do mundo, que chegou ao Melbourne Park com uma blusa da seleção brasileira, é a ausência de um troféu na Austrália - ele nunca passou das quartas de final. Além disso, na próxima rodada, ele terá de superar também a torcida contrária diante do anfitrião Alex de Minaur, número 6 do mundo, que avançou com uma vitória por 6/4, 6/1 e 6/1 sobre o 10º do ranking, Alexander Bublik.
Buscando seu 25º título de Grand Slam, um feito inédito, Djokovic, que tenta encerrar a hegemonia recente de Alcaraz e Jannik Sinner, vencedores dos últimos 8 Slams, avançou para as quartas de final com a desistência de Jakub Mensik devido a uma lesão abdominal. O sérvio aguardará o vencedor do confronto entre o italiano Lorenzo Musetti e o americano Taylor Fritz.
Já o número 3 do mundo, Alexander Zverev, classificou-se com uma vitória em sets diretos (6/2, 6/4 e 6/4) sobre o argentino Francisco Cerundolo e enfrentará nas quartas o jovem Learner Tien, 20 anos, que atropelou o experiente Daniil Medvedev com direito a pneu: 6/4, 6/0 e 6/3.
Na jornada dupla, a medalhista olímpica de Tóquio, em 2021, entrou em quadra ao lado da canadense Gabriela Dabrowski e venceu a parceria formada pela espanhola Cristina Bucsa e a americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.
Horas depois, a brasileira disputou a partida de duplas mistas com o salvadorenho Marcelo Arévalo e novamente saiu vencedora por 2 sets a 0 sobre os americanos Evan King e Asia Muhammad, com parciais de 6/3 e 6/2.
