Rasheed Walker tem 25 anosReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2026 20:16

O jogador Rasheed Walker, do Green Bay Packers, time de futebol americano da NFL, foi preso nesta sexta-feira (23) no Aeroporto La Guardia, em Nova York, Estados Unidos, após despachar uma mala que tinha um revólver e 36 cartuchos de munição guardados em um estojo trancado. As informações são do jornal "The New York Post".

Walker, de 25 anos, considerado um jovem em ascensão no esporte, recebeu acusações de porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o seu advogado, o objeto tinha licença em Wisconsin, estado dos Packers.

"Ele disse a um funcionário da Delta que estava viajando com uma arma de fogo. Ele erroneamente pensou que, por ter uma arma registrada e que ela estava guardada em um cofre trancado, poderia viajar com ela. Estamos confiantes de que o caso será arquivado", afirmou à imprensa local.

Rasheed compareceu ao Tribunal Criminal do Condado de Queens e foi liberado sob fiança. Ele deve ir novamente à corte no próximo dia 19 de março.