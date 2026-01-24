Mbappé, Vinicius Júnior e Carreras comemoram gol do Real Madrid - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2026 18:55

O Real Madrid venceu o Villarreal fora de casa por 2 a 0, neste sábado (24), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu momentaneamente o 1º lugar da competição. Os gols foram marcado por Kylian Mbappé, e um deles saiu após jogada de Vinicius Júnior.

No primeiro tempo, os Merengues tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram furar o bloqueio adversário. O Villarreal apostou no contra-ataque, mas criou poucas chances, exceto por um chute de Gueye nos últimos minutos. Vini e Arda Güler tentaram jogadas individuais, mas sem sucesso. O brasileiro quase saiu na cara da gol em um dos últimos lances, mas cometeu falta.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, o Real Madrid voltou com mais posse e não demorou para abrir o placar. Vinicius Júnior recebeu a bola na ponta-esquerda e partiu para a linha de fundo. Mesmo marcado por Navarro e quase caindo, o camisa 7 conseguiu fazer o cruzamento rasteiro para a área. O meia Gueye bateu na bola, que sobrou para Mbappé marcar o gol.

O Real Madrid continuou pressionando ao longo da segunda etapa. Já nos acréscimos, Mbappé invadiu a área e sofreu um carrinho de Pedraza. O árbitro marcou pênalti e o francês converteu cobrando com cavadinha para selar a vitória e marcar seu 21º gol na liga, consolidando-se como o artilheiro do torneio.

Uma das novidades no jogo foi Rodrygo, que não era relacionado desde a final da Supercopa da Espanha, no último dia 11 de janeiro. Ele ficou no banco durante a partida e ainda não jogou sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa.

Redenção?

Vinicius Júnior tem sido criticado pelo seu desempenho na temporada 2025/26. No entanto, ele teve uma partida de destaque na última terça-feira (20), quando marcou um gol e duas assistências na goleada por 6 a 1 sobre o Mônaco, da França, pela Liga dos Campeões.

Disputa pela liderança

Para continuar na primeira colocação do Campeonato Espanhol, o Real Madrid precisa torcer por um empate ou derrota do Barcelona na partida contra o Real Oviedo, neste domingo (25), às 12h15.