O lutador e lenda do MMA Vitor Belfort compartilhou, neste sábado (24), um vídeo do seu filho, Davi Belfort, de 20 anos, treinando futebol americano. O jovem joga pela James Madison University na posição de quarterback, que tem o objetivo é lançar a bola para os atletas do seu time.
Uma publicação partilhada por Vitor "The Phenom" Belfort (@vitorbelfort)

"Consistência é o nome do jogo", escreveu Vitor. Ele também agradeceu ao técnico David Lee e a sua importância pela criação do "wildcat", um tipo de posicionamento ofensivo das equipes que praticam o esporte. Davi mora nos Estados Unidos desde que tinha 6 anos e busca entrar na NFL.
Davi e seu pai, Vitor Belfort - Reprodução / Instagram
Davi Belfort tem 20 anos - Reprodução / Instagram
Vitor Belfort foi um dos primeiros brasileiros a brilhar no MMA e no UFC, a maior organização do esporte que combina diferentes tipos de artes marciais. Ele ganhou de nomes como Wanderlei Silva, Randy Couture, Michael Bisping e Dan Henderson.
