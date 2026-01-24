Jannik Sinner em ação na final do Aberto da Austrália - Yuichi Yamazaki / AFP

Jannik Sinner deu mais um passo rumo ao tricampeonato do Australian Open. Castigado pelo calor de 35ºC de Melbourne e sofrendo com cãibras, o atual número 2 do mundo derrotou, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4, o americano Eliot Spizzirri, número 85 do ranking da ATP e algoz do brasileiro João Fonseca na primeira rodada.

Com o triunfo, o italiano vai enfrentar na quarta rodada seu conterrâneo Luciano Darderi, que passou pelo russo Karen Khachanov também por 3 a 1, parciais de 7/6 (7/5), 3/6, 6/3 e 6/4.