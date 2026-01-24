Goleiro Bruno diz que foi dispensado por reclamar de atrasos e condições no Capixaba - Reprodução/ Instagram

Publicado 24/01/2026 11:25





Leia mais: Inter de Milão goleia o Pisa e amplia vantagem na liderança Rio– Ex-Flamengo, o goleiro Bruno Fernandes, anunciado como reforço do Capixaba Sport Club para o Capixabão 2026, afirmou nesta sexta-feira (23), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que foi desligado após cobrar melhores condições de trabalho e estrutura para os atletas.

Segundo o defensor, a demissão ocorreu através de mensagens enviadas via WhatsApp, depois que ele pediu mudanças no alojamento para os atletas do clube, além do pagamento de salários em atraso.

“Fui fazer uma cobrança ao presidente, de forma amigável, antes que saia uma notícia dizendo que o Bruno foi dispensado, a verdade é que eu não fui dispensado, eu fui mandado embora por cobrar o certo: uma melhoria para os atletas, salários atrasados, uma estrutura melhor para os atletas, que merecem condições melhores de trabalho. O que ele fez? Digitou uma mensagem no Whatsapp e me mandou embora”, disse o goleiro.

Além de explicar a demissão em vídeo, Bruno também divulgou imagens que mostram as condições do alojamento, com geladeira praticamente vazia e colchonetes espalhados pelo chão do quarto.

A reportagem tenta contato com a direção do clube. O espaço segue aberto para manifestação.

Condenado

Condenado em 2013 por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de Eliza Samudio — com quem teve um relacionamento e um filho —, o goleiro cumpriu cerca de 10 anos de prisão. Desde 2023, encontra-se em liberdade condicional.

