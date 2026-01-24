Goleiro Bruno diz que foi dispensado por reclamar de atrasos e condições no CapixabaReprodução/ Instagram
Martín Anselmi destaca evolução do Botafogo e admite receio com elenco pequeno
Treinador afirmou que problema extracampo não impacta no rendimento dos jogadores
Alex Telles destaca sinergia de elenco do Botafogo com Anselmi: 'Entendimento muito bom'
Lateral deixou o dele na vitória sobre o Bangu
Botafogo deslancha no segundo tempo, derrota o Bangu e mantém a ponta no Grupo B do Carioca
Santi Rodríguez e Alex Telles marcaram para o Alvinegro no Nilton Santos
Flamengo aguarda retorno de Saúl Ñíguez na próxima semana para continuidade de tratamento
Jogador, de 31 anos, passou por operação no tornozelo esquerdo na Espanha
Após recusar oferta do Boca, Fluminense planeja dar aumento a Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Depois de acerto com zagueiro, Botafogo adota otimismo por renovação com Alex Telles
Lateral, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano
