Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil será realizado na próxima quarta-feira (28), às 15h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Depois das mudanças no calendário, o torneio passou a ter 126 participantes.
Os 28 piores colocados no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF disputarão a etapa inicial, em jogo único. As datas-bases são 18 e 19 de fevereiro. Os times da Série A do Campeonato Brasileiro só entrarão na quinta fase. A final está marcada para o dia 6 de dezembro.
