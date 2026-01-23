Sorteio da Copa do Brasil será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro - Staff Images / CBF

Publicado 23/01/2026 21:34

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil será realizado na próxima quarta-feira (28), às 15h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro.



Depois das mudanças no calendário, o torneio passou a ter 126 participantes.

Os 28 piores colocados no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF disputarão a etapa inicial, em jogo único. As datas-bases são 18 e 19 de fevereiro. Os times da Série A do Campeonato Brasileiro só entrarão na quinta fase. A final está marcada para o dia 6 de dezembro.

Quem jogará a 1ª fase da Copa do Brasil

. Ji-Paraná-RO

. Independente-AP

. Madureira-RJ

. Gama-DF

. Galvez-AC

. Primavera-SP

. Velo Clube-SP

. Sampaio Corrêa-RJ

. Betim-MG

. Tirol-CE

. Santa Catarina-SC

. Porto-BA

. Maguary-PE

. Bragantino-PA

. Primavera-MT

. Laguna-RN

. Serra Branca-PB

. IAPE-MA

. América-SE

. Piauí-PI

. Desportiva-ES

. Araguaína-TO

. Vasco-AC

. Guaporé-RO

. Baré-RR

. Monte Roraima-RR

. Ivinhema-MS

. Pantanal-MS