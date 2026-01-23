Sorteio da Copa do Brasil será realizado na sede da CBF, no Rio de JaneiroStaff Images / CBF

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil será realizado na próxima quarta-feira (28), às 15h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Depois das mudanças no calendário, o torneio passou a ter 126 participantes.
Os 28 piores colocados no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF disputarão a etapa inicial, em jogo único. As datas-bases são 18 e 19 de fevereiro. Os times da Série A do Campeonato Brasileiro só entrarão na quinta fase. A final está marcada para o dia 6 de dezembro.

Quem jogará a 1ª fase da Copa do Brasil

. Ji-Paraná-RO
. Independente-AP
. Madureira-RJ
. Gama-DF
. Galvez-AC
. Primavera-SP
. Velo Clube-SP
. Sampaio Corrêa-RJ
. Betim-MG
. Tirol-CE
. Santa Catarina-SC
. Porto-BA
. Maguary-PE
. Bragantino-PA
. Primavera-MT
. Laguna-RN
. Serra Branca-PB
. IAPE-MA
. América-SE
. Piauí-PI
. Desportiva-ES
. Araguaína-TO
. Vasco-AC
. Guaporé-RO
. Baré-RR
. Monte Roraima-RR
. Ivinhema-MS
. Pantanal-MS