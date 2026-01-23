Charles emocionou treinador ao dar um carro de presente - (Foto: Reprodução)

Charles emocionou treinador ao dar um carro de presente(Foto: Reprodução)

Publicado 23/01/2026 19:00

Reconhecido não apenas pelo talento dentro do octógono, mas também pela postura fora dele, Charles do Bronx protagonizou mais um momento marcante longe das lutas. O ex-campeão peso-leve do UFC surpreendeu Cícero Coutinho, seu treinador de longa data na Chute Boxe/Diego Lima, ao presenteá-lo com um carro novo, gesto que reforça a relação de confiança e gratidão construída ao longo dos anos.



A entrega do presente foi registrada em vídeo e publicada pelo próprio atleta em sua conta oficial no Instagram. Nas imagens, Charles do Bronx entrega a chave de um Polo VW ao treinador, que inicialmente demonstra incredulidade diante da surpresa preparada pelo pupilo. A confirmação do presente rapidamente transformou o espanto em emoção.

Visivelmente tocado, Cícero não conseguiu conter as lágrimas diante da atitude do lutador. O momento foi marcado por um longo abraço entre os dois, simbolizando a parceria construída desde os primeiros passos de Charles no MMA profissional. O treinador agradeceu repetidamente, enquanto o atleta tentava tranquilizá-lo, evidenciando o clima de afeto e respeito mútuo.



Dentro do aspecto esportivo, o foco de Charles segue totalmente voltado para o próximo desafio. Aos 36 anos, o brasileiro se prepara para enfrentar Max Holloway no UFC 326, marcado para o dia 7 de março, em Las Vegas (EUA), em disputa pelo cinturão simbólico "BMF", atualmente em posse do havaiano.



O confronto será uma revanche de um duelo realizado em 2015, ainda no início da trajetória de ambos no Ultimate. Naquela ocasião, Charles do Bronx sofreu uma lesão ainda no começo do combate e acabou derrotado por Holloway. Agora, mais experiente e consolidado como um dos grandes nomes do MMA, Do Bronx tenta reescrever essa história, carregando consigo não apenas ambição competitiva, mas também a lealdade às pessoas que estiveram ao seu lado em toda a caminhada.