Amanda deixou claro que não lutará pelo cinturão interino peso-galo do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 23/01/2026 10:00

Diante do adiamento da superluta contra Kayla Harrison, Amanda Nunes se posicionou de forma categórica sobre os rumos da divisão peso-galo do UFC. Em meio às especulações sobre cenários alternativos após a lesão da campeã olímpica, a ex-dona do cinturão deixou claro que não tem interesse em disputas interinas e provisórias, e que só considera retornar ao octógono em uma luta que valha o título linear da categoria dos galos.



A lesão de Harrison, que precisou passar por uma cirurgia no pescoço para corrigir hérnias de disco, movimentou os bastidores do Ultimate e abriu espaço para debates sobre possíveis substitutas. Nomes como Norma Dumont, Julianna Peña e até a campeã mundial de Boxe Amanda Serrano chegaram a ser mencionados como opções para manter a divisão em atividade, mas a própria "Leoa" tratou de encerrar qualquer possibilidade de combate alternativo neste momento.



Ao comentar o tema, Amanda Nunes foi direta ao descartar a ideia de um cinturão interino e explicou que não vê sentido esportivo nesse tipo de cenário no atual cenário da sua carreira, com uma carreira altamente consolidada.



“Todo mundo fala de cinturão interino, alguém para lutar e tal, mas, gente, isso não existe. Eu só luto pelo cinturão mesmo. Se o UFC tirar o cinturão da Kayla (Harrison) agora e botar alguém para lutar, eu luto. Mas cinturão interino, isso não existe. Eu lutar com outra oponente agora, do nada, não existe nada disso. Então, é esperar para ver se a Kayla vai voltar ou não, ver o que vai acontecer”, afirmou a brasileira, em vídeo divulgado nas redes sociais do UFC.