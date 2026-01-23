Saquarema Summer National Open leva um campeonato de alto nível até a região - (Foto: ISO)

Saquarema Summer National Open leva um campeonato de alto nível até a região (Foto: ISO)

Publicado 23/01/2026 08:00

Cada vez maior, valorizando atletas, professores e equipes de toda a Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu - organizado pela CBJJD - prepara-se para voltar em 2026 com mais etapas e premiações.



Para esta temporada, os principais atrativos do Circuito são três passagens áreas para competir pela ISBJJA na Europa em 2027, premiação em dinheiro e duas bolsas Atleta Mineirinho Gold Team - criada para incentivar novos talentos e aliviar os custos da rotina competitiva.

Até o momento, sete etapas foram divulgadas - cinco delas com datas confirmadas -, sendo a primeira o Saquarema Summer National Open de Jiu-Jitsu Desportivo, nos dias 28 e 29 de março.



Na sequência, o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 vai passar por Cabo Frio em maio, Araruama - data a definir -, Saquarema novamente em agosto, Cabo Frio de novo em setembro, retorna a Saquarema em outubro, com a última etapa sendo o Araruama International Cup, também com data a definir.

"O Circuito chega à sua terceira edição e já faz parte do calendário oficial de Saquarema. Estamos felizes por ter o Jiu-Jitsu inserido dessa forma em uma cidade reconhecida como a capital mundial do Surf. É um privilégio!", disse Rogério Gavazza, presidente da Confederação, que ainda projetou:



"A expectativa para 2026 é a melhor possível. Esperamos bater o recorde do ano passado, em que reunimos mais de 1.100 atletas em Saquarema e quase 1.400 em Cabo Frio. Acreditamos que podemos chegar na marca de 2.000 atletas em algumas etapas".





As inscrições para o Saquarema Summer National Open, vale citar, estarão abertas em breve no site www.cbjjd.com.br, com o campeonato já valendo pontos importantes no ranking 2026. Além disso, para pontuar, é indispensável estar com a filiação à CBJJD em dia.