Pedro Alex, o Bombom, e o deputado Yuri Moura fizeram um treino no CT Clube da Luta - (Foto: Marcos Castro)

Publicado 23/01/2026 07:00 | Atualizado 23/01/2026 12:39

O deputado estadual Yuri Moura esteve presente no CT Clube da Luta, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde acompanhou de perto o treino da equipe e reforçou sua ligação com o Jiu-Jitsu. Faixa-roxa na modalidade, o parlamentar não ficou apenas como espectador e colocou o kimono para participar das atividades no tatame.

Durante a visita, Yuri realizou um treino leve com Pedro Alex, o Bombom, um dos principais nomes da faixa-preta da academia. O lutador se prepara para um dos maiores desafios da carreira, já que representa o CT Clube da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, ao lado da jovem promessa na faixa-azul Kid Orelha, nesta sexta-feira (23), em Lisboa, Portugal.

Em clima descontraído, o deputado brincou sobre dividir o tatame com Bombom às vésperas da competição: “Ele vai competir no Europeu, já combinei com ele que não vou machucá-lo para a competição (risos). É um soltinho de verdade. O cara vai competir, vai trazer medalha do Europeu, vai que eu aperto demais e ele perde a medalha, a gente perde, não dá (risos). Quero que ele e o Kid Orelha sejam campeões”, afirmou.

Além do treino, Yuri Moura foi homenageado pela equipe e fez questão de agradecer ao trabalho desenvolvido no CT Clube da Luta, destacando o papel social do projeto: “Nunca ganhei tanta medalha na minha vida, estou feliz demais. Quero agradecer ao Leandro Oliveira, a todos os mestres, professores e alunos aqui. O CT Clube da Luta faz um trabalho social importante e mostra que o Jiu-Jitsu, além da nossa filosofia, também é um caminho de oportunidades”, concluiu.

Vale lembrar que além de praticante da arte suave, o deputado Yuri Moura, que atua diretamente na Comissão de Legislação Participativa da Alerj, vem promovendo iniciativas para reconhecer o papel social da modalidade e sua importância na formação cidadã e cultural do povo fluminense. Um dos principais destaques foi a homenagem ao Dia do Jiu-Jitsu, em setembro do ano passado, quando reuniu centenas de mestres, professores, lutadores, profissionais ligados ao Jiu-Jitsu, e grandes nomes do esporte, como Mica Galvão, Murilo Bustamante e Dedé Pederneiras em uma tarde histórica de homenagens no Palácio Tiradentes.