Pedro Alex, o Bombom, e o deputado Yuri Moura fizeram um treino no CT Clube da Luta(Foto: Marcos Castro)
Faixa-roxa, deputado Yuri Moura participa de treino descontraído com Bombom no CT Clube da Luta
Após lesão de Kayla, Amanda Nunes reforça: 'Só luto pelo cinturão linear do UFC'
Com o adiamento da luta contra Kayla Harrison, brasileira disse que não tem interesse em lutar pelo título interno peso-galo
Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu 2026 tem início em março, em Saquarema
Primeira etapa do Circuito Costa do Sol, Saquarema Summer National Open promete agitar a cidade da Região dos Lagos
R1 Fighting Series 6: venezuelano Leandro Solano finaliza João Pedro Moreira em Brasília
Evento foi realizado na última quarta-feira (21), na Arena BRB Nilson Nelson, com finalizações e nocautes no card principal
Holloway projeta revanche com Topuria em superluta valendo dois cinturões do UFC
Único nocaute sofrido por Max Holloway em sua carreira no MMA foi justamente em duelo contra Ilia Topuria, em 2024, no UFC 308
Às vésperas da estreia no MMA pelo LFA, Bia Basílio destaca preparação na Fighting Nerds: ‘Entrega diária’
Bia Basílio fez sua preparação na Fighting Nerds para a sua estreia no MMA, nesta sexta-feira (23), no LFA 225
