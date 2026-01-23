Rubens Manchinha deu show na luta principal do Outboxing Fight Night 2 - (Foto: fernandotucori@gmail.com)

Um dos grandes nomes do Outboxing Fight Night 2, realizado em dezembro do ano passado, em Rio Claro (SP), Rubens Manchinha deixou sua marca dentro e fora do ringue. Campeão peso-galo latino-americano da WBO após uma atuação dominante contra o venezuelano Abraham “El Baby” Medina, o brasileiro celebrou não apenas o resultado, mas também a experiência vivida em um evento que, segundo ele, representa um novo patamar para o Boxe profissional no país.



Para Manchinha - também campeão brasileiro e da WBC Feconsur -, a estreia no OFN foi especial desde o primeiro momento. Acostumado a competir em diferentes cenários, o lutador destacou a dimensão e o cuidado oferecido pela organização. “Foi uma experiência incrível. Nunca tinha lutado em um evento dessa magnitude, que valoriza o atleta e dá todo o suporte que precisamos. Fiquei muito feliz em mostrar meu trabalho e poder dar um grande espetáculo para o público”, afirmou.



A estrutura do evento, que visa resgatar a nobreza do Boxe, foi outro ponto exaltado pelo campeão. De acordo com ele, o Outboxing Fight Night se diferencia pela atenção constante, algo que faz diferença antes, durante e depois da luta. “A estrutura é incrível, com suporte e cuidado com o atleta a todo momento”, ressaltou, reforçando a identidade do OFN como um evento que prioriza profissionalismo e respeito à nobre arte.

Tensão antes da glória



Dentro do ringue, a luta principal do OFN 2 teve um momento de tensão logo no início, quando Manchinha sofreu um golpe de "El Baby" que abriu um corte abaixo do olho. O episódio exigiu controle emocional e foco total do brasileiro: “Confesso que passou um mix de emoções na minha cabeça, mas eu voltei e segui a estratégia, porque tinha um título muito importante em jogo”.



Dentro do ringue, a luta principal do OFN 2 teve um momento de tensão logo no início, quando Manchinha sofreu um golpe de "El Baby" que abriu um corte abaixo do olho. O episódio exigiu controle emocional e foco total do brasileiro: "Confesso que passou um mix de emoções na minha cabeça, mas eu voltei e segui a estratégia, porque tinha um título muito importante em jogo".



A leitura foi determinante para o desfecho no sexto round. Segundo Manchinha, os golpes no corpo começaram a surtir efeito e minaram a resistência do adversário, que viu sua equipe jogar a toalha em desistência. "Percebemos que ele estava sentindo muito os golpes no corpo. Fui trabalhando com ganchos e, em alguns momentos, achei que ele ia cair, mas resistiu bastante", analisou o pugilista.





Título e volta ao OFN



A conquista do cinturão peso-galo latino-americano da WBO teve um peso especial em sua carreira. Para Rubens Manchinha, o título simboliza meses de dedicação e trabalho coletivo nos bastidores. “Representa muito! Foram meses de preparação e muito foco. Esse título é fruto de um grande trabalho da minha equipe. Agora somos campeões latinos, em breve entro no ranking mundial e fico entre os 15 melhores do mundo. É seguir trabalhando que a chance do título mundial vai chegar”, projetou.



Encerrando sua participação no OFN 2 com chave de ouro, Manchinha ainda levou o prêmio de melhor luta da noite, e já deixou claro que o retorno está nos planos. “Foi uma estreia incrível, que vai ficar marcada. Quero muito lutar novamente no Outboxing Fight Night. Estarei treinando, pronto e, se o convite aparecer, com certeza aceito”, concluiu - deixando a porta aberta para um novo capítulo.