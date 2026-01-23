Novo carro da Ferrari para a temporada de 2026 da Fórmula 1Divulgação / Ferrari
O tradicional vermelho é mantido no monoposto da equipe. A identidade visual é semelhante à do ano passado, no entanto, a cor branca é mais utilizada no modelo, recebendo um dos principais patrocinadores da escuderia, a "HP". O lançamento do carro ocorreu em um evento em Fiorano.
Lewis Hamilton e Charles Leclerc são os pilotos da Ferrari para este ano. Na última temporada, tanto os pilotos como a escuderia não tiveram um bom desempenho. A Ferrari encerrou o Mundial de Construtores da Fórmula 1 na modesta quarta posição, atrás da McLaren, da Mercedes e da Red Bull.
Hamilton apontou diversos problemas no carro da Ferrari no ano passado. O heptacampeão sugeriu consideráveis melhorias para o novo modelo. Para 2026, o engenheiro de Hamilton, Riccardo Adami, foi tirado da função e transferido para outro cargo.
Nesta temporada, a Fórmula 1 introduz novas regras para os carros e motores, de modo que a Ferrari mantém otimismo de voltar a brilhar na categoria. Para tanto, a equipe italiana aposta no SF-26, lançado nesta sexta-feira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.