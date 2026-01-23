Milva Ortellado é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
Musa do Olimpia exibe 'marquinha' e quase mostra demais no Instagram: 'Corpo natural'
Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram
Musa do Olimpia exibe 'marquinha' e quase mostra demais no Instagram: 'Corpo natural'
Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram
Cristiano Ronaldo deverá se aposentar em 2027, diz jornalista inglês
Atacante, de 40 anos, defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita
Atacante do Botafogo, Kadir celebra estreia pelo Panamá diante da torcida
Aos 18 anos, garoto valorizou o momento vivido em seu país natal
Zubeldía retorna, mas só comandará o Fluminense na estreia no Brasileiro
Técnico passou por um procedimento cardiovascular no início de janeiro
Ex-Vasco e Fluminense, Nenê é apresentado em clube da Série C
Meia-atacante garantiu estar pronto fisicamente e deve estrear contra o Sousa, neste sábado (24)
Ex-Flamengo, Rafinha pode reforçar o departamento de futebol do São Paulo
Antigo lateral-direito também passou pelo Tricolor Paulista ao longo da carreira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.