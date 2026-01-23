Milva Ortellado é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, fez a alegria dos seus seguidores no Instagram. A beldade publicou uma imagem em que aparece mostrando sua marquinha de biquíni. Por pouco a foto não mostrou mais que o devido.
fotogaleria
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Milva Ortellado - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Sempre vou admirar esse corpo natural", disse uma seguidora de Milva Ortellado, que respondeu com outros elogios.
Milva Ortellado é bastante conhecida no Olimpia. Dona de um corpo perfeito, a beldade tem mais de 139 mil seguidores no Instagram (@milvaortelladopy).