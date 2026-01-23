Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Milva Ortellado é musa do Olimpia

Publicado 23/01/2026 17:50

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, fez a alegria dos seus seguidores no Instagram. A beldade publicou uma imagem em que aparece mostrando sua marquinha de biquíni. Por pouco a foto não mostrou mais que o devido.

"Sempre vou admirar esse corpo natural", disse uma seguidora de Milva Ortellado, que respondeu com outros elogios.

Milva Ortellado é bastante conhecida no Olimpia. Dona de um corpo perfeito, a beldade tem mais de 139 mil seguidores no Instagram (@milvaortelladopy).