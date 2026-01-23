Rafinha foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019 - Alexandre Vidal/Flamengo

Rafinha foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/01/2026 16:44

São Paulo - Ex-jogador, Rafinha pode passar a fazer parte do departamento de futebol do São Paulo em breve. A diretoria do Tricolor Paulista quer que o antigo latera-direito trabalhe diretamente com o executivo Rui Costa no dia a dia do clube. Em breve, haverá uma renião para tratar dos detalhes e, possivelmente, selar acordo. As informações são da 'ESPN'.

Rafinha vestiu a camisa do São Paulo durante a carreira e tem um conhecimento grande sobre os bastidores do time, além de fazer a ponte entre a diretoria e os atletas.

Ele foi o capitão do Tricolor Paulista nos dois últimos títulos conquistados pelo clube, a Copa do Brasil (2023) e Supercopa Rei (2024). Pelo Flamengo, onde também teve sucesso, levantou os troféus da Libertadores e do Brasileiro, em 2019. No ano seguinte, ainda pelo Rubro-Negro, ergueu as taças do Carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa Rei.