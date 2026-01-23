Marcos Braz é dirigente do RemoSamara Miranda / Remo
Braz diz que Arrascaeta é o maior jogador da geração atual do Flamengo e defende Gabigol
Dirigente é responsável pelo futebol do Remo em 2026
Williams anuncia que não participará dos testes de pré-temporada da F1 em Barcelona
Segundo a escuderia britânica, o desenvolvimento do seu novo carro passou por atrasos
Ex-Botafogo, Tiquinho Soares negocia com clube da Série A
Atacante, de 35 anos, não deve seguir no Santos
Bournemouth sinaliza impaciência com postura do Vasco em negociação por Rayan
Clube inglês aguarda envio de documentos para concluir acordo milionário
Manchinha relembra título no Outboxing Fight Night 2 e deixa recado: 'Quero lutar de novo'
Manchinha brilhou no Outboxing Fight Night 2, quando derrotou venezuelano para faturar cinturão latino-americano de Boxe ; veja
Neymar acelera recuperação de cirurgia e volta ao Santos pode acontecer no início de fevereiro
Atacante, de 33 anos, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo
