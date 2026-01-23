Marcos Braz é dirigente do Remo - Samara Miranda / Remo

Marcos Braz é dirigente do RemoSamara Miranda / Remo

Publicado 23/01/2026 15:20

Rio - Atual diretor de futebol do Remo, Marcos Braz, passou pelo Flamengo de 2019 a 2024 e participou da construção da atual era do clube, que conquistou entre outros títulos: três Libertadores e três Brasileiros. Na opinião do dirigente, Arrascaeta é o maior nome da história recente rubro-negra.

"Acho que se você tirar uma fotografia por completo, sim. O Arrascaeta é o grande jogador da geração. Claro que ele sozinho não iria ter esse sucesso, por mais que ele seja um diferencial técnico enorme. Você precisa de outros jogadores para ter essa excelência toda. O futebol é diferente dos esportes individuais, é sempre acompanhada de bons jogadores ao lado, o que é óbvio. E ele teve em todos esses anos companheiros que ele conhece há muito tempo", disse em entrevista ao "Globo Esporte".

Marcos Braz também abordou a saída de Gabigol, que deixou o Flamengo no fim de 2024 para defender o Cruzeiro. Na opinião do dirigente, o atacante tinha razão em parte das suas reivindicações com a diretoria.

"O Gabriel tem razão de questionar o ponto de ter sido feita a tratativa do contrato, mas talvez o modo que ele foi pontuando para fazer essa cobrança no resultado final poderia ter sido com alguns cuidados que ele não tomou. Cuidados como o Flamengo ganhar um campeonato importantíssimo, na casa de um adversário histórico, e mesmo assim ele solta outros tipos de notícias que não eram pertinentes naquele momento. Eu não esperava que ele falasse naquele momento, mas eu já era mais do que sabedor que a negociação estava em curso. Inclusive, por respeito a minha pessoa, quem estava negociando já tinha me comunicado. O Cruzeiro já tinha me comunicado", afirmou.