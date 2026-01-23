Vini Jr em campo em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Novo treinador do Real Madrid defende renovação de Vini Jr: ‘Espero que continue’
Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
Tenistas estrangeiros são detidos por injúria racial durante torneio em Santa Catarina
Caso aconteceu após partida pelo Challenger de Itajaí
Musa do Cerro Porteño comemora contratação de Vegetti: 'Fez muitos gols pelo Vasco'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Boca tem acordo verbal com Serna, mas Fluminense dificulta negociação
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
West Ham recusa proposta do Flamengo por Lucas Paquetá
Rubro-Negro fez oferta em torno de 40 milhões de euros; negociações continuam
Após lesão de Kayla, Amanda Nunes reforça: 'Só luto pelo cinturão linear do UFC'
Com o adiamento da luta contra Kayla Harrison, brasileira disse que não tem interesse em lutar pelo título interno peso-galo
