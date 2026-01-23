Vini Jr em campo em treino pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 23/01/2026 11:46

Espanha - Novo treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa abordou a possibilidade de renovação de Vini Jr, de 25 anos. O espanhol reforçou que a decisão não será dele, mas sua vontade é que o brasileiro amplie seu vínculo e permaneça atuando como destaque dos Merengues.

"Não depende de mim, é uma questão entre o clube e o jogador. Claro que espero que ele continue a fazer história aqui", contou Vini Jr.

As conversas entre Real Madrid e Vini Jr para uma renovação estão estacionadas. O atual vínculo se encerra em junho de 2027. De acordo com a imprensa europeia, Xabi Alonso, ex-técnico do clube espanhol, era uma das resistências para o acordo. Ele acabou deixando a função nas últimas semanas.

Agora, a situação pode avançar, mas ainda há algumas questões financeiras. Vini Jr deseja uma valorização salarial, que o Real Madrid não estava inicialmente disposto a conceder. As partes podem retomar as conversas.

No Real Madrid desde 2019, Vini Jr foi decisivo em dois títulos da Liga dos Campeões. Porém, na temporada passada, o atacante não teve seu melhor desempenho. Na atual era, o brasileiro continua com atuações abaixo do seu nível.