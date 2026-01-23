Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño comemora contratação de Vegetti: 'Fez muitos gols pelo Vasco'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Boca tem acordo verbal com Serna, mas Fluminense dificulta negociação
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
West Ham recusa proposta do Flamengo por Lucas Paquetá
Rubro-Negro fez oferta em torno de 40 milhões de euros; negociações continuam
Após lesão de Kayla, Amanda Nunes reforça: 'Só luto pelo cinturão linear do UFC'
Com o adiamento da luta contra Kayla Harrison, brasileira disse que não tem interesse em lutar pelo título interno peso-galo
Brenner desembarca no Rio para assinar com o Vasco
Centroavante comentou sobre relação próxima com Fernando Diniz
Entenda como o Flamengo pretende aproveitar De la Cruz em 2026
Departamento médico e comissão técnica fazem trabalho conjunto para administrar minutos em campo do uruguaio
