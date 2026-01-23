Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Rio - A contratação de Pablo Vegetti, de 37 anos, que trocou o Vasco pelo Cerro Porteño alegrou Eli Villagra. A musa do clube de Assunção destacou as qualidades do atacante argentino, que foi o maior goleador do futebol brasileiro em 2025.

"A chegada do Vegetti entusiasma. É um atacante de ponta e um goleador, algo que o Cerro precisava. Fez muitos gols no Vasco, que é um grande clube, e com certeza vai dar muitas alegrias aos torcedores do Cerro Porteño. Vai receber muito carinho desde o primeiro jogo", disse em entrevista ao portal "Popular".

Vegetti defendeu o Vasco por duas temporadas e meia. No total, ele fez 60 gols em 143 partidas pelo clube carioca. Depois de ter terminado o ano no banco, o argentino acabou preferindo acertar com o Cerro Porteño em um contrato de dois anos.

Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie". Dona de um corpo perfeito, a beldade tem mais de 326 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram.