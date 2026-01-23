Tiquinho Soares pode ser reforços do Coritiba - Divulgação / Santos

Tiquinho Soares pode ser reforços do CoritibaDivulgação / Santos

Publicado 23/01/2026 14:51

Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, não deve seguir no Santos nesta temporada. De acordo com informações da "ESPN", o centroavante está negociando com o Coritiba. O Remo também tem interesse na contratação do jogador.

Tiquinho tem contrato com o Santos até o fim de 2027 e o Peixe já deu o "ok" para o atacante negociar com o Coritiba. O Coxa tenta convencer o centroavante a trocar o projeto e se transferir para o Paraná.

Contratado pelo Peixe na última temporada, Tiquinho Soares não conseguiu se firmar. Ele entrou em campo em 40 partidas, fez sete gols e deu quatro assistências. Com um edema na panturrilha esquerda, o atacante não entrou em campo neste ano.

O melhor momento de Tiquinho Soares no futebol brasileiro foi em 2023, defendendo o Botafogo. Ele entrou em campo em 54 jogos, anotou 29 gols e deu sete assistências. Ele defendeu o clube carioca de 2022 até o fim de 2024, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores.