O Al-Nassr, time da Arábia Saudita onde Cristiano Ronaldo joga, pode buscar a contratação do atacante Gabriel Martinelli, que atualmente veste a camisa do Arsenal e disputa o Campeonato Inglês.

Segundo o jornal "talkSPORT", o diretor esportivo do clube londrino, Andrea Berta, está procurando por um ponta-esquerda, mesma posição do brasileiro.
Martinelli já recebeu uma proposta do clube, na metade do ano passado, mas as conversas não avançaram. O jogador pode definir seu futuro após a Copa do Mundo.

O atleta de 24 anos foi revelado pelo Ituano em 2018 e no ano seguinte, já viajou à Inglaterra para fechar com o Arsenal. Ele já marcou três gols pela Seleção.
