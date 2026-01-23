Comunicado foi divulgado nas redes sociais da Liga Forte União (LFU) - Reprodução

Publicado 23/01/2026 19:40

A Liga Forte União (LFU) anunciou, nesta sexta-feira, uma mudança de nome e também de identidade visual e atende agora por Futebol Forte União. Por meio de postagem nas redes sociais, a entidade externou o motivo da novidade.

"Depois de apresentar um novo momento, a Forte União revela como esse posicionamento se transforma em marca. Uma identidade visual que nasce do propósito e reforça cada detalhe, a construção coletiva do futebol".

Em entrevista à revista Exame, Marcelo Paz, presidente da entidade, comentou essa nova fase e classificou essa decisão como "uma evolução natural do projeto"



"Entramos em uma fase de maior maturidade institucional, com governança mais robusta e uma atuação estratégica voltada à geração de valor de longo prazo para os clubes", comentou o dirigente sobre o assunto.



Ainda segundo a publicação, no ano passado, a então LFU informou que, somente no processo de comercialização dos direitos de TV, houve um incremento aos clubes de R$ 460 milhões em relação a 2024. Além do crescimento absoluto, houve um aumento de 55% por clube na receita média de direito de TV,