Cristiano Ronaldo tem forte influência nas decisões do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr
Cristiano Ronaldo deverá se aposentar em 2027, diz jornalista inglês
Atacante, de 40 anos, defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita
LA Galaxy confirma renovação do empréstimo de Matheus Nascimento, do Botafogo
Atacante assinou vínculo com os norte-americanos até junho deste ano
Freytes faz coro pela permanência de Serna no Fluminense: 'Espero que não saia'
Atacante está na mira e já recebeu até proposta do Boca Juniors, da Argentina
Saúl atualiza recuperação e manda recado à torcida do Flamengo
Meia passou por cirurgia no calcanhar esquerdo e espera voltar em breve
CBF define data de sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2026
Agora com 126 participantes, torneio nacional começará em fevereiro
Inter de Milão goleia o Pisa e amplia vantagem na liderança do Italiano
Time de Cristian Chivu venceu por 6 a 2 e abriu seis pontos no topo da tabela
LFU troca de nome e passa a se chamar Futebol Forte União
Entidade anunciou várias mudanças nesta sexta-feira (23); entenda
