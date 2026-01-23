Cristiano Ronaldo tem forte influência nas decisões do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 23/01/2026 17:20

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, está perto de encerrar sua carreira. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o português irá cumprir seu contrato até o fim com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o fim e se aposentar.

Cristiano Ronaldo faz parte do elenco da seleção de Portugal e poderá disputar em junho a sua sexta Copa do Mundo. Ele esteve presente nos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

O atacante chegou ao Al-Nassr em 2023. No total, pela equipe saudita, Cristiano Ronaldo entrou em campo em 131 jogos e anotou 116 gols.

Revelado pelo Sporting, Cristiano Ronaldo marcou época pelo Manchester United e pelo Real Madrid, vencendo cinco títulos da Liga dos Campeões. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).