Cristiano Ronaldo tem forte influência nas decisões do Al-Nassr

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, está perto de encerrar sua carreira. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o português irá cumprir seu contrato até o fim com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o fim e se aposentar. 
Cristiano Ronaldo faz parte do elenco da seleção de Portugal e poderá disputar em junho a sua sexta Copa do Mundo. Ele esteve presente nos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. 
O atacante chegou ao Al-Nassr em 2023. No total, pela equipe saudita, Cristiano Ronaldo entrou em campo em 131 jogos e anotou 116 gols.
Revelado pelo Sporting, Cristiano Ronaldo marcou época pelo Manchester United e pelo Real Madrid, vencendo cinco títulos da Liga dos Campeões. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).