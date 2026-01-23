Gabriel Barbosa tem 29 anosReprodução / YouTube
"É um jogo muito complicado, na minha opinião é um pecado ter um clássico depois de duas, três semanas de treino. Os jogadores ainda não estão 100%, a gente vê vários jogadores já com dor, e isso é um pouco normal por causa do tempo de preparação. Todo mundo sabe que precisamos de mais tempo", disse.
Em seguida, ele deu detalhes sobre a cobrança de falta que garantiu o gol de empate, e aproveitou para falar da bola do torneio.
"Sobre a falta, foi questão de momento. Vi que ele [Hugo Souza, goleiro do Corinthians] montou a barreira para um destro, por cima da barreira ficaria um pouco curto, a bola não iria subir e descer, essa bola, desculpa, mas é horrível. Então tinha o canto do goleiro e optei por fazer isso", disparou.
Este foi o terceiro jogo de Gabigol, de 29 anos, pelo Santos, e seu segundo gol marcado na equipe paulista.
