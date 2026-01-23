Gabriel Barbosa tem 29 anos - Reprodução / YouTube

Gabriel Barbosa tem 29 anosReprodução / YouTube

Publicado 23/01/2026 11:50

Autor do gol de empate do Santos contra o Corinthians nesta quinta-feira (22), Gabriel Barbosa, o Gabigol, não poupou críticas ao calendário da temporada e detonou a bola do Campeonato Paulista. Em entrevista após o jogo, o camisa 9 afirmou que os jogadores ainda não estão em ritmo para disputar um clássico.



"É um jogo muito complicado, na minha opinião é um pecado ter um clássico depois de duas, três semanas de treino. Os jogadores ainda não estão 100%, a gente vê vários jogadores já com dor, e isso é um pouco normal por causa do tempo de preparação. Todo mundo sabe que precisamos de mais tempo", disse.