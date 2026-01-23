Nenê é o novo reforço do Botafogo-PB Foto: João Neto / Botafogo-PB
“Fisicamente já estou pronto. Claro que ainda não tenho condições de jogar uma partida inteira, mas já estou relacionado para o jogo e espero jogar um pouquinho”, disse o atleta, de 44 anos.
A estreia está prevista para este sábado (24), contra o Sousa, em partida válida pelo Campeonato Paraibano. Além do Estadual, Nenê chega para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.
Ele também elogiou as condições do gramado do Belo e ressaltou o trabalho realizado pelo clube: “Acho que fizeram um trabalho muito bem feito. Quando cheguei, o gramado estava bastante prejudicado. Achei o campo bom, comparado com o que estava uma semana atrás. Pelo que conversei com meus colegas, teremos condições de fazer um grande jogo”.
Antes de chegar ao Botafogo-PB, Nenê disputou a Série A pelo Juventude. Na última temporada, atuou em 32 partidas, 12 como titular, marcou três gols e distribuiu seis assistências.
