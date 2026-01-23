Carros da Williams em ação - Reprodução / Instagram

Carros da Williams em açãoReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 14:53

A Williams anunciou nesta sexta-feira (23) que não participará dos primeiros testes de pré-temporada na próxima semana em Barcelona, devido a atrasos no desenvolvimento de seu novo carro.

"A equipe Atlassian Williams F1 decidiu não participar dos testes programados para a próxima semana em Barcelona devido a atrasos no programa do FW48, enquanto continuamos trabalhando na otimização do desempenho do carro", confirmou a escuderia britânica em um comunicado.

Em vez disso, a equipe vai realizar "uma série de testes, incluindo um programa de pista de testes virtual (VTT)", acrescentou.

O circuito de Barcelona-Catalunya vai sediar os testes de pré-temporada da Fórmula 1 com portões fechados, sem espectadores ou jornalistas, de segunda (26) a sexta-feira (30), em Barcelona, com três dias de testes autorizados para cada escuderia.

Em seguida, as equipes terão mais dias de testes no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro e de 18 a 20 de fevereiro, antes do primeiro Grande Prêmio, programado para 8 de março em Melbourne, na Austrália.

No ano passado, a Williams terminou em quinto lugar no Mundial de construtores.