Rio - Em segunda lugar no Campeonato Inglês, o Manchester City vê o Arsenal com uma vantagem de sete pontos na liderança da competição. Em 2024, a equipe treinada por Pep Guardiola reverteu uma superioridade semelhante dos Gunners e se sagrou campeão. Apesar de ter um passado favorável, o técnico elogiou o momento do clube de Londres.
"Eles são o melhor time do mundo agora. Espero que possamos nos aproximar deles, melhorar e ter a chance de alcançá-los", afirmou em entrevista coletiva.
O Manchester City vem de derrota na Liga dos Campeões para o Bodø/Glimt, da Noruega. O próximo adversário da equipe de Guardiola será Wolverhampton, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.
O Arsenal derrotou a Inter de Milão, na Liga dos Campeões, e irá encarar o Manchester United, neste domingo, pelo Campeonato Inglês.