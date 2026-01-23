Pep Guardiola em treino do City - Divulgação / Manchester City

23/01/2026

Rio - Em segunda lugar no Campeonato Inglês, o Manchester City vê o Arsenal com uma vantagem de sete pontos na liderança da competição. Em 2024, a equipe treinada por Pep Guardiola reverteu uma superioridade semelhante dos Gunners e se sagrou campeão. Apesar de ter um passado favorável, o técnico elogiou o momento do clube de Londres.

"Eles são o melhor time do mundo agora. Espero que possamos nos aproximar deles, melhorar e ter a chance de alcançá-los", afirmou em entrevista coletiva.

O Manchester City vem de derrota na Liga dos Campeões para o Bodø/Glimt, da Noruega. O próximo adversário da equipe de Guardiola será Wolverhampton, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.

O Arsenal derrotou a Inter de Milão, na Liga dos Campeões, e irá encarar o Manchester United, neste domingo, pelo Campeonato Inglês.