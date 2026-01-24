Treino "soltinho" entre Glover e Khabib chamou atenção nas redes sociais(Foto: Reprodução)
Nas imagens, Glover Teixeira e Khabib aparecem trocando posições no tatame, em um treino marcado por controle, estudo de movimentos e leitura corporal. O registro evidencia não apenas o alto nível técnico de ambos, mas também o respeito mútuo entre dois nomes que construíram carreiras baseadas em eficiência, consistência e excelência nos fundamentos do MMA.
Atualmente aposentados das competições profissionais, ambos exercem papéis centrais como treinadores e líderes de equipes. Glover comanda a Teixeira MMA & Fitness, nos Estados Unidos, sendo peça-chave no desenvolvimento de atletas do UFC, enquanto Khabib atua como mentor de diversos lutadores ligados à escola do Daguestão, influenciando diretamente o cenário internacional do MMA.
O encontro também reforça uma tendência cada vez mais comum entre ex-campeões do Ultimate: a transição do protagonismo dentro do octógono para a função de formadores de talentos. A troca de experiências entre dois atletas desse calibre evidencia como o conhecimento adquirido no mais alto nível segue sendo compartilhado e aplicado na evolução técnica das novas gerações.
Mesmo sem qualquer contexto competitivo direto, a imagem de Glover Teixeira e Khabib Nurmagomedov treinando juntos carrega um peso simbólico relevante. Trata-se da união de duas carreiras históricas, dois estilos consagrados e duas lideranças que continuam moldando o MMA moderno, agora a partir do tatame e fora dos holofotes das lutas profissionais.
