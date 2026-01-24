Treino "soltinho" entre Glover e Khabib chamou atenção nas redes sociais - (Foto: Reprodução)

Treino "soltinho" entre Glover e Khabib chamou atenção nas redes sociais(Foto: Reprodução)

Publicado 24/01/2026 11:00

Um encontro de alto simbolismo chamou a atenção da comunidade do MMA nos últimos dias. Ex-campeão dos meio-pesados do UFC, Glover Teixeira compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo em que aparece treinando grappling ao lado de Khabib Nurmagomedov, antigo dono do cinturão peso-leve da organização. A publicação rapidamente ganhou destaque por reunir dois dos atletas mais dominantes de suas respectivas categorias em uma atividade técnica fora do ambiente competitivo.



Nas imagens, Glover Teixeira e Khabib aparecem trocando posições no tatame, em um treino marcado por controle, estudo de movimentos e leitura corporal. O registro evidencia não apenas o alto nível técnico de ambos, mas também o respeito mútuo entre dois nomes que construíram carreiras baseadas em eficiência, consistência e excelência nos fundamentos do MMA.

Ao longo de suas trajetórias, o brasileiro e o russo se consolidaram como referências absolutas em estilos distintos. Glover construiu sua história com base no Jiu-Jitsu afiado, resistência física e capacidade de adaptação ao longo dos rounds, enquanto Khabib se tornou sinônimo de domínio no Wrestling, pressão constante e controle absoluto dos adversários no chão. O treino conjunto simboliza justamente a convergência dessas filosofias dentro do esporte.



Atualmente aposentados das competições profissionais, ambos exercem papéis centrais como treinadores e líderes de equipes. Glover comanda a Teixeira MMA & Fitness, nos Estados Unidos, sendo peça-chave no desenvolvimento de atletas do UFC, enquanto Khabib atua como mentor de diversos lutadores ligados à escola do Daguestão, influenciando diretamente o cenário internacional do MMA.

Leia Mais R1 Fighting Series 6: venezuelano Leandro Solano finaliza João Pedro Moreira em Brasília

Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu 2026 tem início em março, em Saquarema

Faixa-roxa, deputado Yuri Moura participa de treino descontraído com Bombom no CT Clube da Luta

O encontro também reforça uma tendência cada vez mais comum entre ex-campeões do Ultimate: a transição do protagonismo dentro do octógono para a função de formadores de talentos. A troca de experiências entre dois atletas desse calibre evidencia como o conhecimento adquirido no mais alto nível segue sendo compartilhado e aplicado na evolução técnica das novas gerações.



Mesmo sem qualquer contexto competitivo direto, a imagem de Glover Teixeira e Khabib Nurmagomedov treinando juntos carrega um peso simbólico relevante. Trata-se da união de duas carreiras históricas, dois estilos consagrados e duas lideranças que continuam moldando o MMA moderno, agora a partir do tatame e fora dos holofotes das lutas profissionais. O encontro também reforça uma tendência cada vez mais comum entre ex-campeões do Ultimate: a transição do protagonismo dentro do octógono para a função de formadores de talentos. A troca de experiências entre dois atletas desse calibre evidencia como o conhecimento adquirido no mais alto nível segue sendo compartilhado e aplicado na evolução técnica das novas gerações.Mesmo sem qualquer contexto competitivo direto, a imagem de Glover Teixeira e Khabib Nurmagomedov treinando juntos carrega um peso simbólico relevante. Trata-se da união de duas carreiras históricas, dois estilos consagrados e duas lideranças que continuam moldando o MMA moderno, agora a partir do tatame e fora dos holofotes das lutas profissionais.

Assista: