"Tem sido um grande foco em recomeçar e ter um bom descanso. Isso era exatamente o que precisávamos", comentou. "O dia de hoje é realmente sobre me reconectar com a equipe, sobre me reconectar com a paixão de todas as pessoas que acompanham esta equipe. É um dia que reacende a chama e que também me lembra por que amo o que faço e por que amo este esporte."
Apesar da empolgação, Hamilton terá de segurar a ansiedade até os testes de Barcelona, na próxima semana, e dos dois últimos ensaios no Bahrein antes da primeira corrida da temporada, que acontecerá na Austrália, no dia 8 de março.
"Estou animado para o primeiro teste, hoje ainda não deu para forçar, mas a sensação na Ferrari é ótima. Na próxima semana começaremos a tentar explorar todo o potencial dessa nova geração de carros e vamos saber o que as outras (equipes) têm, os carros, os conceitos, os truques que podem ou não explorar", analisou o heptacampeão. "A equipe está revigorada, então vamos aproveitar essa energia e encarar um dia de cada vez."
