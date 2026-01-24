Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro visita quadra da Porto da Pedra e exalta 'maior carnaval do mundo'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Em jogo com gol de ex-Fluminense, Liverpool perde no Campeonato Inglês
Evanilson marcou pela quinta vez na temporada pelo Bournemouth
Vídeo! Vitor Belfort mostra treino de futebol americano do filho
Davi Belfort joga pela James Madison University e busca participar da NFL
City bate o Wolves com Arias, André e João Gomes em campo e afunda lanterna no Inglês
Equipe de Guardiola voltou a vencer depois de quatro rodadas
Canobbio mantém sonho de disputar Copa do Mundo e fala sobre Fla-Flu: 'É diferente'
Atacante uruguaio também lembrou de pênalti perdido contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil 2025
Flamengo reduz número de jogadores das categorias de base; entenda a mudança
Rubro-Negro quer enxugar plantel e focar em mudança de filosofia
