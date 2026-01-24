Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2026 17:20 | Atualizado 24/01/2026 17:28

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está em terras cariocas. A beldade participou de um ensaio na quadra da Porto da Pedra, escola de samba de São Gonçalo, e que irá disputar a Série Ouro este ano. Ela publicou fotos em seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie).

"Única representante do meu país no maior carnaval do mundo, o Rio de Janeiro, no ensaio geral", divulgou a beldade, que tem mais de 326 mil seguidores no Instagram.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do maior carnaval do seu país, o "Encarnación". O evento desde ano já aconteceu nos primeiros dias de janeiro.