Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está em terras cariocas. A beldade participou de um ensaio na quadra da Porto da Pedra, escola de samba de São Gonçalo, e que irá disputar a Série Ouro este ano. Ela publicou fotos em seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie).
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadra da Porto da PedraReprodução / Instagram
"Única representante do meu país no maior carnaval do mundo, o Rio de Janeiro, no ensaio geral", divulgou a beldade, que tem mais de 326 mil seguidores no Instagram.
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do maior carnaval do seu país, o "Encarnación". O evento desde ano já aconteceu nos primeiros dias de janeiro.
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai
