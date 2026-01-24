Evanilson abriu o placar em duelo contra o LiverpoolReprodução / Instagram
A equipe da casa ampliou pouco depois, aos 32 minutos, com Álex Jiménez, que recebeu bola enfiada e tocou na saída do goleiro Alisson.
A partida estava empatada até os 49 minutos do segundo tempo, quando Adli marcou após disputa na área e garantiu a vitória do Bournemouth, que sobe para a 13ª colocação do Campeonato Inglês.
Sobre o jogador
Evanilson tem 26 anos e estreou nos profissionais pelo Fluminense, em 2018. Após se destacar nas categorias de base, disputou uma partida pelo Campeonato Carioca e foi emprestado ao Samorin, da Eslováquia.
O atacante, então, retornou ao Tricolor em 2019, onde ficou até 2020. Depois, acertou com o Porto, de Portugal, e saiu para o Bournemouth em 2024.
Na temporada 2025-26, Evanilson acumula cinco gols e uma assistência em 20 jogos. O atleta de 26 anos fez sua estreia
