Evanilson abriu o placar em duelo contra o Liverpool - Reprodução / Instagram

Evanilson abriu o placar em duelo contra o LiverpoolReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2026 17:00

O Bournemouth venceu o Liverpool por 3 a 2 neste sábado (24), pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, com direito a gol de Evanilson, ex-Fluminense, que abriu o placar do duelo, aos 25 minutos do primeiro tempo. O gol aconteceu após o zagueiro Van Dijk errar ao tentar afastar um lançamento. Então, a bola sobrou para Scott, que tocou para o brasileiro empurrar às redes.



A equipe da casa ampliou pouco depois, aos 32 minutos, com Álex Jiménez, que recebeu bola enfiada e tocou na saída do goleiro Alisson.

Antes da primeira etapa acabar, Van Dijk se redimiu da falha e descontou o placar. Os Reds correram atrás e empataram aos 34 minutos, com cobrança de falta ensaiada, em que Salah rolou para Szoboszlai acertar um grande chute.



A partida estava empatada até os 49 minutos do segundo tempo, quando Adli marcou após disputa na área e garantiu a vitória do Bournemouth, que sobe para a 13ª colocação do Campeonato Inglês.



Sobre o jogador



Evanilson tem 26 anos e estreou nos profissionais pelo Fluminense, em 2018. Após se destacar nas categorias de base, disputou uma partida pelo Campeonato Carioca e foi emprestado ao Samorin, da Eslováquia.



O atacante, então, retornou ao Tricolor em 2019, onde ficou até 2020. Depois, acertou com o Porto, de Portugal, e saiu para o Bournemouth em 2024.



Na temporada 2025-26, Evanilson acumula cinco gols e uma assistência em 20 jogos. O atleta de 26 anos fez sua estreia