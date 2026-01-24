Rony pode deixar o Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 24/01/2026 19:55

Rio - O atacante Rony, de 30 anos, está perto de trocar o Atlético-MG pelo Corinthians. De acordo com informações da "ESPN", as negociações estão avançadas e o clube paulista irá pagar algo em torno de R$ 25 milhões, com contrato de três anos, com a opção de estender por mais um.

Rony chegou ao Atlético-MG na temporada passada e não conseguiu se destacar. Ele entrou em campo em 65 jogos, anotou 14 gols e deu seis assistências com a camisa do clube de Belo Horizonte.

A caminho do Corinthians, Rony fez história pelo Palmeiras, tendo atuado pelo clube paulista de 2020 até o começo do ano passado. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Verdão na Libertadores com 23 gols. No total, ele conquistou quatro Campeonatos Paulistas, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Além de Atlético-MG e Palmeiras, Rony também passou por Remo, Cruzeiro, Náutico e Athletico-PR. O atacante teve uma passagem pelo futebol japonês, onde defendeu o Albirex Nigata.