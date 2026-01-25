Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins Arthur Barreto/Botafogo
Presidente do Botafogo reforça confiança em John Textor: 'Fez coisas maravilhosas'
João Paulo Magalhães Lins abordou situação delicada do Alvinegro
Anselmi explica ausência de Bastos no Botafogo: 'Teve uma recaída'
Técnico afirmou que zagueiro ainda sente dores
Santi Rodríguez brinca com gol de falta em vitória do Botafogo: 'Um pouco feio'
Meia-atacante chileno abriu o placar da partida contra o Bangu
Martín Anselmi destaca evolução do Botafogo e admite receio com elenco pequeno
Treinador afirmou que problema extracampo não impacta no rendimento dos jogadores
Alex Telles destaca sinergia de elenco do Botafogo com Anselmi: 'Entendimento muito bom'
Lateral deixou o dele na vitória sobre o Bangu
Botafogo deslancha no segundo tempo, derrota o Bangu e mantém a ponta no Grupo B do Carioca
Santi Rodríguez e Alex Telles marcaram para o Alvinegro no Nilton Santos
