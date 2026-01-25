Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins Arthur Barreto/Botafogo

Rio - O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, falou sobre a atuação situação do clube carioca, que sofreu um "transfer ban" e vem sofrendo com uma instabilidade em relação a SAF neste começo de ano. O mandatário reforçou a confiança em John Textor e em uma equipe forte em 2026.
"Meu sentimento é de torcedor botafoguense. Estou torcendo para o John Textor, que fez coisas maravilhosas no Botafogo, consiga tirar esse coelho da cartola e consiga superar da forma como prometeu na longa entrevista que deu ontem o problema do transfer ban e outros desafios do Botafogo, com um time forte. Apesar de ser dirigente de profissão, no Botafogo estou aposentado do futebol. Lá não dou palpite, só observo e torço pelo sucesso. Na torcida para que as coisas se resolvam com o coração cheio de esperança. Ele [John Textor] encheu nosso coração de esperança ontem. Tomara que dê certo", afirmou em entrevista á "Rádio Tupi".
No último sábado, antes da partida contra o Bangu, torcedores do Botafogo fizeram um protesto no Nilton Santos contra Textor. A atitude irritou o norte-americano.
"Qualquer situação que envolve um ban da Fifa é chatíssima. Estou na expectativa assim como todos os torcedores do Botafogo. Chegando aqui no evento fui cobrado por uns três: e o ban, como está o ban? Respondi que não é comigo não. Isso é com o Thairo [Arruda, CEO da SAF] que está aqui. Tenho falado com o John Textor. Ele, sempre muito cordial, liga para compartilhar informações", concluiu João Paulo Magalhães Lins.