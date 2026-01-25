Marcos Braz deixou a função no RemoSamara Miranda / Remo

Pará - O Remo anunciou na tarde deste domingo que Marcos Braz não irá seguir exercendo a função de executivo de futebol do clube. O dirigente fez parte do planejamento e da montagem do elenco, que conseguiu o acesso para a Série A no ano passado.
"O Clube do Remo comunica oficialmente o fim do ciclo de Marcos Braz na função de executivo de futebol. Após uma reunião neste final de semana e de comum acordo, ficou decidido pelo encerramento de um período vitorioso e de metas alcançadas. A diretoria agradece pelos serviços prestados e reconhece a dedicação de Marcos Braz, que foi peça importante no planejamento que resultou no acesso à primeira divisão do futebol brasileiro", disse a nota oficial.
O Remo também divulgou que Cadu Furtado será o responsável pela função que cabia a Marcos Braz. A passagem dele pelo clube de Belém durou pouco mais de seis meses. Ele foi anunciado em junho do ano passado.
"Com indicação de Marcos Braz e aceitação da diretoria para a continuidade do trabalho, Cadu Furtado é quem vai desempenhar interinamente a função de executivo do futebol azulino", divulgou a nota.
Marcos Braz foi vice-presidente do Flamengo de 2019 a 2024, sendo peça fundamental na gestão de Rodolfo Landim. No Rubro-Negro, ele participou da montagem do elenco que ganhou diversos títulos, entre eles: duas Libertadores e dois Brasileiros.