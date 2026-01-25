Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 25/01/2026 16:15

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, fez a alegria dos seus seguidores. Viajando para Cancún, no México, a beldade divulgou imagens em que aparece sensualizando em meio ao visual paradisíaco. Ela recebeu elogios dos seus fãs.

fotogaleria

Dona de um corpo escultural, Vero é bastante conhecida pelo público no seu país. A modelo tem mais de 217 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@laveroalmiron).