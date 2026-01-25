Andrey Santos em campo pelo Chelsea - Divulgação / Chelsea

Andrey Santos em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 25/01/2026 15:50

Inglaterra - Novo treinador do Chelsea, Liam Rosenior, de 41 anos, exaltou as qualidades de Andrey Santos, de 21 anos. Na opinião do comandante inglês, o brasileiro tem semelhanças com um velho conhecido do futebol brasileiro.

"Tive a sorte de trabalhar com o Andrey Santos no Strasburg na temporada passada e o entendimento que ele tem do jogo com tão pouca idade é impressionante. Eu disse que ele me lembra o Dunga, já que ele era incrível em melhorar os jogadores que estavam ao redor dele. E é isso que o Andrey também faz, mesmo sendo tão jovem", afirmou o técnico Liam Rosenior em entrevista à "TNT Sports".

Dunga foi campeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e também defendeu a equipe verde e amarelo nos Mundiais de 1990 e 1998. Posteriormente, ele comandou o Brasil na competição em 2010.

Na atual temporada pelo Chelsea, Andrey Santos entrou em campo em 25 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências pelo clube inglês.