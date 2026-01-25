Andrey Santos em campo pelo ChelseaDivulgação / Chelsea
Técnico do Chelsea compara ex-Vasco a Dunga: 'Melhora quem está ao redor'
Jogador, de 21 anos, vive bom momento na temporada
Hinestroza destaca importância de papo com Diniz e projeta evolução no Vasco: 'Muito confiante'
Atacante, de 23 anos, chegou ao Rio neste domingo
Golaço de Raphinha garante vitória do Barcelona e liderança em La Liga
Brasileiro marca um gol e dá assistência na vitória por 3 a 0 no Camp Nou
Bap mostra confiança em negociação por Paquetá: 'Estamos próximos'
Rubro-Negro e West Ham chegaram a acordo financeiro pelo jogador; restam detalhes sobre a forma de pagamento
Argentina perde Foyth para a Copa após grave lesão no tendão de Aquiles
Zagueiro do Villarreal terá de passar por cirurgia
Sem lutar nenhuma vez, Jake Paul é desligado de evento de MMA; confira
Com contrato assinado no início de 2023, Jake Paul deixa a PFL sem lutar nenhuma vez pelo evento norte-americano
