Jake Paul assinou contrato, mas nunca lutou pela organização (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 25/01/2026 14:00 | Atualizado 25/01/2026 15:49

Três anos após ser anunciado como um dos nomes mais midiáticos da história da PFL (Professional Fighters League), Jake Paul encerrou oficialmente seu contrato com a organização sem nunca ter competido no MMA. A informação foi divulgada pelo jornalista Ariel Helwani durante o programa "The Ariel Helwani Show" e simboliza o fim de um projeto que, apesar do enorme impacto promocional inicial, jamais saiu do papel dentro do cage.



Contratado pela PFL após consolidar uma carreira extremamente lucrativa no Boxe profissional, o youtuber tinha como plano ampliar sua atuação nos esportes de combate e, eventualmente, testar suas habilidades no MMA. No entanto, ao longo do vínculo, Jake manteve foco exclusivo no Boxe, adiando indefinidamente qualquer transição para as artes marciais mistas. Com o encerramento do contrato, a possibilidade de sua estreia no MMA parece cada vez mais distante.



Nos bastidores, a ausência de um adversário com apelo comercial compatível pode ter sido determinante para o fracasso do projeto. Acostumado a gerar milhões de dólares por evento, Jake Paul chegou a desafiar nomes de enorme repercussão, como Conor McGregor e Nate Diaz - este último, inclusive, já enfrentado por ele no Boxe. Contudo, os contratos de exclusividade desses atletas com o UFC inviabilizaram qualquer negociação concreta.



Dentro do próprio elenco da PFL, apesar do crescimento estrutural e financeiro da liga nos últimos anos, não havia uma estrela com alcance global suficiente para justificar economicamente a estreia de Jake Paul no MMA. O descompasso entre o tamanho da figura midiática do youtuber e o poder de promoção dos possíveis adversários acabou se tornando um obstáculo difícil de contornar.