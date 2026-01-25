Argentino Juan Foyth em atuaçãoAFP
O Villarreal não informou um tempo estimado de recuperação, mas a reabilitação para esse tipo de lesão costuma levar cerca de um ano, em caso de ruptura total, e um pouco menos, se for parcial, período insuficiente para deixá-lo apto até a viagem para a América do Norte. Esta é a terceira lesão grave que o zagueiro argentino sofre pelo Villarreal, tendo passado longo tempo afastado por problemas no joelho e no ombro direito.
"Ele é um jogador muito importante. Temos uma defesa jovem, e ele é o que tem mais experiência e liderança. Perdê-lo é um golpe duro. Mas isso é futebol, e estamos mais tristes por ele do que pelo resultado. Temos de seguir em frente", lamentou o treinador do Villarreal, Marcelino García, após a partida.
Campeão mundial em 2022, Foyth tem presença constante nas convocações de Lionel Scaloni por sua experiência e também por atuar tanto como zagueiro como lateral-direito. Ele soma 22 jogos pela seleção argentina e, mesmo perdendo espaço em decorrência das constantes lesões, atuou nos 90 minutos na última partida da equipe, em novembro passado, na vitória por 2 a 0 sobre Angola em amistoso.
