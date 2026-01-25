Argentino Juan Foyth em atuação - AFP

Publicado 25/01/2026 14:11

Depois de classificar a Argentina à Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México sem sustos, o técnico Lionel Scaloni começa a lidar com problemas envolvendo a preparação da equipe para a competição que será disputada em junho.

Remanescente do grupo que conquistou o terceiro título mundial da seleção azul e branca no Catar, em 2022, o zagueiro Juan Foyth sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles na derrota para o Real Madrid, no sábado, por La Liga, e terá de passar por cirurgia. O atleta de 28 anos foi substituído aos 24 minutos e deixou o campo amparado, sem conseguir pisar no chão.

"Após exames realizados pela equipe médica do Villarreal CF, foi confirmado que Juan Foyth sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles na partida de ontem contra o Real Madrid. O clube divulgará em breve informações sobre a cirurgia que ele precisará realizar", anunciou o clube espanhol, em comunicado, neste domingo.



O Villarreal não informou um tempo estimado de recuperação, mas a reabilitação para esse tipo de lesão costuma levar cerca de um ano, em caso de ruptura total, e um pouco menos, se for parcial, período insuficiente para deixá-lo apto até a viagem para a América do Norte. Esta é a terceira lesão grave que o zagueiro argentino sofre pelo Villarreal, tendo passado longo tempo afastado por problemas no joelho e no ombro direito.



"Ele é um jogador muito importante. Temos uma defesa jovem, e ele é o que tem mais experiência e liderança. Perdê-lo é um golpe duro. Mas isso é futebol, e estamos mais tristes por ele do que pelo resultado. Temos de seguir em frente", lamentou o treinador do Villarreal, Marcelino García, após a partida.



Campeão mundial em 2022, Foyth tem presença constante nas convocações de Lionel Scaloni por sua experiência e também por atuar tanto como zagueiro como lateral-direito. Ele soma 22 jogos pela seleção argentina e, mesmo perdendo espaço em decorrência das constantes lesões, atuou nos 90 minutos na última partida da equipe, em novembro passado, na vitória por 2 a 0 sobre Angola em amistoso.