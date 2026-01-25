Maracanã é o principal palco do futebol brasileiro - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/01/2026 17:40

Rio - Fluminense e Flamengo terão times mistos no primeiro duelo entre as duas equipes pelo Campeonato Carioca, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela quarta rodada da Taça Guanabara e importante para a pretensão das equipes no Estadual.

O mandante, Fluminense, vai para campo com: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Facundo Bernal, Nonato e Lima; Kevin Serna, Agustin Canobbio e John Kennedy.

Já o atual bicampeão do Carioca, o Flamengo, começará a partida com: Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Carrascal; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

O Fluminense tem duas vitórias em três partidas na competição e está em segundo lugar no Grupo A. Enquanto isso, o Flamengo soma quarto pontos em quatro jogos e atualmente está em quinto lugar no Grupo B.