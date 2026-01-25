Viatura é do 17º BPM (Ilha do Governador) - Daniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Rio - Uma viatura da Polícia Militar foi atacada a tiros, na madrugada deste domingo (25), na Ilha do Governador, na Zona Norte. Não houve registro de feridos.

Segundo informações preliminares, o carro do 17º BPM (Ilha do Governador) estava próximo à Base Aérea do Galeão. Criminosos teriam passado atirando contra o automóvel. A PM informou que nenhum policial foi atingido.

A 37ª DP (Ilha do Governador) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

O ataque ocorreu nove dias após a morte do traficante Wagner Barreto de Alencar, conhecido como Cachulé. Ele era considerado líder do tráfico da comunidade do Barbante, que fica próximo à base aérea, e foragido da Justiça desde 2016.

No último dia 16, agentes do 17º BPM realizaram uma ação na região, controlada pelo Comando Vermelho. As equipes interceptaram o veículo onde estava o traficante, no interior da comunidade, e houve confronto. Wagner foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, ainda na Ilha, mas não resistiu aos ferimentos. Dois fuzis foram apreendidos no veículo.

No mesmo dia, criminosos sequestraram um ônibus da linha 922 (Tubiacanga x Fundão) e bloquearam a Estrada das Canárias como forma de represália à atuação da PM.