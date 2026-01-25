O homem atirou quando a vítima se aproximou gravando a discussão com o celular - Reprodução/X

Rio – Um desentendimento entre vizinhos terminou com um deles baleado, neste sábado (24), no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A discussão foi registrada em um vídeo, que tem circulado pelas redes sociais.

As imagens mostram um homem, em uma calçada, segurando uma arma. Algumas testemunhas estão em volta, e uma delas chega a falar para a vítima, responsável pela filmagem, chamar a polícia. O agressor então afirma: “Pode chamar, eu não vou soltar a arma”.

Segundos depois, a vítima se aproxima do atirador, que efetua ao menos três disparos. O homem baleado sai correndo, enquanto os outros vizinhos entram em desespero. A reportagem de O DIA apurou que o motivo da discussão tem relação com servidão de passagem, um direito que permite ao proprietário de um imóvel utilizar a área de um outro para ter acesso a funcionalidades, como água e passagem para via pública.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) estiveram no local e socorreram o homem atingido, que foi levado ao Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, no mesmo município. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A Polícia Civil informou que agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) analisam as imagens apresentadas e ouvem testemunhas para apurar os fatos. Equipes estão nas ruas à procura do atirador.